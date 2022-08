“Il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori”. Hilary Duff affida ai social le sue preoccupazioni da mamma. La cantante e attrice è infatti impegnata sul set del nuovo film “How I met your father” e per questo motivo non può stare vicino a sua figlia Mae di un anno, che ha contratto una malattia estremamente contagiosa: l’Afta epizootica. Di cosa si tratta? Questa patologia, meglio conosciuta comunemente come “mani-bocca-piedi”, ha come sintomi la febbre, malessere e lesioni vescicolari sia sulla cute che sulle mucose. “Mia figlia è malata e non sono riuscita a stare con lei tutto il giorno a causa del lavoro”, ha detto Hilary Duff visibilmente affraqnta per la situazione. “Io amo il mio lavoro ma il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori che lavorano e che devono lasciare i figli malati a casa in un momento in cui non sentono di doversi allontanare da loro. Ma devono farlo anche se ogni parte del tuo corpo ti dice di non farlo”, ha concluso.