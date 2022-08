Con la nuova stagione del campionato alle porte, i tifosi della Roma scalpitano non solo per assistere alle prodezze di Dybala, ma anche perché, se la squadra dovesse vincere lo scudetto, ci sarebbe una sorpresa non da poco. La cantante Noemi aveva infatti promesso, sui social, che avrebbe fatto lo spogliarello in caso di vittoria. Una boutade, ovviamente, come spiega in un’intervista a Il Messaggero: “Ho detto: Esco tutto. Ma esco cosa, che sono piatta? […] Quella era un’uscita di ferilliana memoria frutto dell’entusiasmo legato all’acquisto di Dybala: io quel fisico non ce l’ho. Ci prendiamo troppo sul serio, sui social”.

Mancato spogliarello a parte, l’artista fa un’interessante rivelazione circa un rimpianto che ha dal punto di vista professionale: “Nel 2013 mi fecero ascoltare il provino de L’essenziale. Non la incisi e la scartai. Alla fine arrivò a Marco Mengoni. Ma forse il destino di quella canzone era proprio quello di essere interpretata da lui” osserva.