“Ma voi non andate mai in ferie?” chiede Giuseppe Conte quando lo intercettiamo all’uscita dalla sede romana del Movimento 5 stelle. Le parlamentarie M5s “le stiamo programmando per una giornata intera”, conferma, che si svolgerà il 16 agosto. Ma sulle pluricandidature e se queste saranno esclusiva del presidente M5s o a disposizione anche di altri esponenti pentastellati, l’ex premier si limita a dire: “Lo scoprirete”.