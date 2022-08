Lo scorso marzo Alec e Hilaria Baldwin avevano annuncia l’arrivo del loro settimo figlio insieme, una bella notizia dopo il periodo difficile vissuto dalla coppia in seguito all’incidente mortale avvenuto sul set di Rust che ha coinvolto in prima persona l’attore. Soprattutto Hilaria ama condividere momenti della loro vita famigliare sui social, mostrando i figli e il pancione che cresce. Neanche a dirlo, però, l’insegnante di yoga è finita nel mirino degli hater che hanno addirittura insinuato che la sua gravidanza non sia reale, accusandola di mentire sul pancione.

“I miei amici hanno fatto il punto sulla mia pancia….dicono che sembra finto come se avessi mangiato una palla. Immagino che i teorici della cospirazione psicopatica online con troppo tempo a disposizione abbiano un po’ ragione qui”, ha scritto in una storia Instagram la signora Baldwin, mostrando il pancione perfettamente tondeggiante. E poi ironicamente ha aggiunto: “Ora ragazzi potete condividere link e teorie sul tipo di palla che ho mangiato. Spero che vi venga in mente qualcosa che abbia un buon sapore. Per favore, mettete qualcosa di positivo nelle vostre invettive”, concludendo con un P.S.: “Forse è una pallina di cioccolato, è il mio preferito!”.

Infine, per zittire le insinuazioni una volta per tutte, la moglie di Alec Baldwin ha voluto anche condividere anche l’ecografia della piccola in arrivo, della quale è possibile vedere il profilo del volto della nascitura: “Non sorprende che io e Alec stiamo facendo un bambino dall’aspetto molto Baldwinito… ancora una volta… Eccola!!!”, ha concluso.