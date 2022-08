La geografia è un tallone d’Achille per molte persone. Non sorprende più di tanto, allora, scoprire che anche qualche influencer possa fare una gaffe quando si parla di città e regioni d’Italia. In particolare, Natalia Paragoni è stata bacchettata dai fan per una foto postata sui social. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé in seguito a uno sfogo nel quale ammetteva di avere ansia da prestazione vista la competizione che esiste nel suo ambito lavorativo, ora torna al centro del gossip per un motivo diverso. Trovandosi a Matera per qualche giorno di vacanza, la Paragoni aggiorna i follower su quel che fa nei vari momenti della giornata. In una story però scrive “Matera, Puglia”, e l’errore non passa inosservato. Insomma, Natalia in geografia è rimandata, ma anche in italiano non ha la sufficienza, visto quel che aveva scritto mesi fa a Tommaso Zorzi.