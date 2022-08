In questa estate di separazioni illustri tra i vip – da Totti e Blasi a Shakira e Piqué – è confortante vedere che ci sono invece coppie ancora innamorate, che rivendicano con orgoglio la solidità del proprio amore. È il caso di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, insieme da 37 anni: in un’intervista insieme al settimanale Chi, i due hanno raccontato la loro vita insieme, tra il rimpianto di non aver avuto un figlio e la passione che si è smorzata ma senza scomparire. “Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori – ha spiegato Simona Izzo -. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…”.

E ancora: “Comunque, abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci quando molte delle liti canoniche erano già state fatte con altri. E poi abbiamo lo stesso modo di vivere, lo stesso sguardo o, almeno, uno sguardo affine sull’amore, i sentimenti, il sesso: la nostra è una monogamia un pochino isterica e folle. Dentro di noi c’è già un altro per l’altro. Noi siamo una SPA: una società per amore”. Quanto alla monogamia, Ricky Tognazzi si è detto d’accordo con Simona Izzo, sottolineando di ritenerla “l’unica possibilità di amore“: a suo dire, l’idea di amare più persone “fa più modernariato che modernità”.

Quindi Simona Izzo ha rivelato alcuni dettagli intimi: “Quando eravamo giovani, se stavamo due o tre giorni senza fare l’amore, ci domandavamo: “Amore, ma che è successo? Ti sei innamorata di un altro? Ti sei innamorato di un’altra? Non ti piaccio più?“. Adesso se succede due volte al mese ci diciamo: “Hai visto, abbiamo fatto l’amore due volte. Che meraviglia!“. Come cambia la matematica della relazione, vero?”.