“È difficile per me mostrare il mio lato più fragile. La mia famiglia mi ha insegnato a essere forte e a non permettere alle persone di annientarmi. Mi hanno fatto costruire un muro per proteggermi, specialmente in un settore difficile come il mio. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male. Volevo mostrare anche questo lato di me”. A pochi giorni dall’indiscrezione lanciata da Page Six secondo cui lei e la suocera Victoria Beckham sarebbero ai ferri corti, Nicola Peltz ha pubblicato su Instagram un accorato post in cui si mostra in lacrime e parla a cuore aperto, aprendo ai fan il suo lato più intimo. Le sue parole hanno il sapore amaro dello sfogo, anche se non c’è alcun riferimento esplicito da parte sua: certo è, però, che i suoi rimandi allo stare male e alle persone che cercano di “annientarla” sono stati visti da molti come una stoccata alla madre di suo marito Brooklyn Beckham.

Solo pochi giorni fa, infatti, una fonte vicina alla famiglia aveva raccontato a Page Six delle tensioni tra Nicola e Victoria, una vera e propria rivalità iniziata già prima delle nozze tra il primogenito di David e dell’ex Spice Girl e la modella. Suocera e nuora si detesterebbero al punto che Nicola le avrebbe impedito di partecipare all’organizzazione della cerimonia, tenutasi nella villa di famiglia a Palm Beach, e proprio questa cosa ha dato il via a quello che viene definito dalla fonte come “un dramma meschino non-stop”. Un dramma che sembra tutt’altro che risolto.