Venti di guerra in casa Beckham. Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato a Page Six le tensioni tra l’ex Posh Spice Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz, la moglie di suo figlio Brooklyn: “Non si sopportano e non si parlano”, ha detto. Stando a quanto riferito, le due sarebbero ai ferri corti già da prima del matrimonio, anzi, proprio la preparazione delle nozze sarebbe stata “orrenda”. Suocera e nuora si detesterebbero al punto che Nicola le avrebbe impedito di partecipare all’organizzazione della cerimonia, tenutasi nella villa di famiglia a Palm Beach, e proprio questa cosa ha dato il via a quello che viene definito dalla fonte come “un dramma meschino non-stop”. Ciliegina sulla torta l’abito scelto dalla sposa: non una creazione di Victoria, ma piuttosto un modello di Valentino. Un vero sgarbo alla suocera stilista.

Questa situazione di tensione che si starebbe riflettendo anche sul rapporto tra Brooklyn e i genitori, portando ad un suo progressivo distacco dalla famiglia: “Non gli hanno parlato molto negli ultimi mesi”, riferisce la fonte a Page Six, rivelando anche che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la nuova copertina della rivista britannica Tatler sulla quale il ragazzo definisce la moglie “The New Mrs. Beckham”. Tanto che ora c’è l’oceano a separare Brooklyn e Nicola (casa a Miami) e David e Victoria, di base a Londra. Chissà se voleranno coltelli o si riuscirà a mediare per una pacificazione.