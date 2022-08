Dopo tre maschietti, Alice Campello e Alvaro Morata aspettano una bimba. La coppia ha dato il lieto annuncio qualche settimana fa, rivelando poi che il loro quarto figlio è la femminuccia da loro tanto attesa. La coppia, più innamorata che mai, racconta le proprie giornate in famiglia sui social: proprio su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha rivelato il nome della neonata in arrivo. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro e il secondogenito Edoardo, ci sarà Bella Morata Campello. Il parto è previsto per il 2023, per la precisione nel mese di gennaio.

Sempre conversando con i fan, Alice aveva spiegato che lei e Alvaro erano indecisi sul nome nel bebè in arrivo: se fosse stato un maschietto, lo avrebbero chiamato Federico o Santiago, mentre per una bimba avevano pensato Bella, Vittoria, Lia. Alla fine hanno deciso per Bella. Alice Campello è al quarto mese di gravidanza e, come già successo in precedenza, sta facendo i conti con le nausee: “Se mi sto allenando? Impossibile, sto sempre male“, ha confidato.