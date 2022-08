Tra tante coppie che si sfasciano in questa estate 2022, è comprensibile che l’entusiasmo si accenda subito quando due persone vengono pizzicate insieme e che si incrocino le dita perché nasca un nuovo amore. Stiamo parlando di Elodie e Andrea Iannone. I due erano a cena in Costa Smeralda. Non da soli: con loro c’erano anche altri amici, ma The Pipol Gossip scrive: “Alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie“.

Lui è single da tempo, dopo le storie importanti con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, mentre lei è reduce dalla relazione con Marracash, per il quale nutre ancora un affetto profondo come ha dichiarato in più occasioni. C’è da scommettere che d’ora in poi i paparazzi non li perderanno di vista, nella speranza di battezzare una nuova coppia.