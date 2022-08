“Due anni fa ho avuto una rarissima forma di vasculite che aveva messo fuori uso la mia vista, il mio udito, tutto il mio equilibrio. Non sapevo se sarei mai tornato a vedere, sentire, camminare. Ci ho messo un anno per recuperare i miei sensi”. A rivelarlo è Ashton Kutcher, l’attore 44enne che, in un’intervista al programma Running Wild with Bear Grylls: The Challenge in onda su National Geographic, ha rivelato di aver sofferto di questa malattia rara invalidante che ha cambiato la sua vita, tanto da fargli temere il peggio. “Sono fortunato ad essere vivo”, ha spiegato ancora l’attore volto simbolo di tante commedie romantiche.

Di cosa si tratta questa malattia? La vasculite è un’infiammazione dei vasi sanguigni che può causare l’ispessimento delle pareti dei vasi sanguigni, riducendo la larghezza del passaggio attraverso il vaso. Se il flusso sanguigno è limitato, può causare danni agli organi e ai tessuti: “Malattie autoimmuni, infezioni e traumi sono alcuni esempi di potenziali fattori che possono scatenare l’infiammazione dei vasi sanguigni”, si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Dopo un anno di cure, come lo stesso Kutcher ha sottolineato, l’attore è ora in via di guarigione.