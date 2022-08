Un annuncio passato quasi in sordina quella di Alena Seredova che, senza tanto clamore, fa intendere in una Instagram story di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno Alessandro Nasi. A corredo di uno scatto vacanziero infatti Alena scrive “I said yes”. E dunque fiori d’arancio siano. La Seredova e Nasi sono legati dal 2015 e hanno una figlia, Vivienne Charlotte: per la showgirl si tratta del terzo figlio, per il manager invece è il primo.

Per la showgirl sarà il secondo matrimonio, dopo quello con Gianluigi Buffon. Di Nasi Alena aveva dichiarato in passato: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto […] Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.