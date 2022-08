“Foto di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, situata a 4,2 anni luce da noi. È stata presa dal JWST. Questo livello di dettaglio… Un nuovo mondo si svela giorno dopo giorno”. Con queste parole su Twitter Étienne Klein, celebre fisico e direttore della Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica, aveva mostrato ai follower quella che doveva essere un’immagine spettacolare di Proxima Centauri fatta dal telescopio. E invece si trattava di una burla. Si trattava, infatti, di una fetta di salame piccante. Pochi giorni dopo si è scusato sui social per aver ingannato i propri seguaci, ma ha spiegato perché lo ha fatto: “Alla luce di alcuni commenti, mi sento in dovere di chiarire che questo tweet che mostra una presunta foto di Proxima Centauri era uno scherzo. Impariamo a diffidare tanto delle argomentazioni dell’autorità quanto dell’eloquenza spontanea di certe immagini”.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022