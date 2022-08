“Venite a vedere, qui facciamo tutto in regola. Il Jova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. Le spiagge non solo le ripuliamo, ma le riportiamo a un livello migliore di come le abbiamo trovate”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato sui propri social, è Jovanotti, dal lido di Fermo, dopo che quattro ditte sono state sospese per manodopera illecita. Il cantante si è scagliato contro quelli che lui stesso definisce “econazisti”: “Questo non è un progetto ‘greenwash’, questa parola mi fa cagare. Così come mi fa schifo chi la pronuncia, è un hashtag, e gli hashtag sapete dove dovete metterveli”.