Una dopo l’altra, come fossero tessere di un domino, cadono giù le coppie dello showbiz italiano. Questa volta tocca a Fred De Palma e Beatrice Vendramin dirsi addio. L’annuncio arriva direttamente dalle stories della giovane attrice e modella. Negli ultimi tempi i fan temevano che i due fossero in crisi, ma è anche vero che Fred e Beatrice, conosciutisi nel 2019, non avevano mai concesso molto della loro storia ai social. Non era dunque così strano non vederli insieme su Instagram. Eppure le indiscrezioni si sono rivelate attendibili, e la Vendramin ha deciso di ufficializzare la rottura. “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”. A quanto pare, dunque, il cantante (32 anni) si sarebbe già lasciato alle spalle la love story con la 22enne che starebbe cercando di dimenticare consolandosi con altre donzelle. I fan della coppia, pensando di fare cosa gradita, erano soliti avvisare Beatrice, che però si è vista costretta a intervenire in prima persona per mettere fine a queste segnalazioni che non la riguardano più.