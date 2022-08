Prima i colpi da dietro una siepe, poi gli spari a bruciapelo. È il video, diffuso dagli inquirenti, dell’agguato in pieno centro a Pescara di due giorni fa in cui ha perso la vita Walter Albi, un architetto di 66 anni, e nel quale è stato ferito Luca Cavallito, 48 anni, ex calciatore, ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.