“La migliore pizza di Italia costa 6 euro? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato“. Non si può dire che Flavio Briatore l’abbia presa benissimo l’uscita dell’annuale classifica 50 TOP Pizza, organizzata dal network dedicato al piatto italiano simbolo nel mondo e stilata da esperti di food e clienti (paganti) in incognito. Per il quarto anno consecutivo sulla vetta del podio c’è la pizzeria I Masanielli, di Francesco Martucci, considerata una vera e propria istituzione gastronomica a Caserta e in tutta la Campania. Il prezzo della pizza Margherita? 6 euro.

FLAVIO BRIATORE, IL CRAZY PIZZA E LA MARGHERITA A 6 EURO

Quando sembravano archiviate le polemiche sui prezzi del menù del Crazy Pizza – dove si va dai 15 euro della classica margherita a 15 della bufalina fino ai 65 euro di quella col Pata Negra, il leggendario prosciutto iberico -, a fomentare l’ennesima diatriba tra Flavio Briatore e i pizzaioli italiani ci pensa la classifica 50 TOP Pizza. Dal quale l’imprenditore si dice felice di essere escluso. “Se mi avessero incluso nella categorie pizzerie sarei molto incazzato“, ha spiegato l’imprenditore all’AdnKronos. “Mi sarai fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ‘Crazy Pizza’, l’unico brand italiano di pizza conosciuto nel mondo, noi siamo ‘Pasqualino’ e ‘Luigino'”.

L’IMPRENDITORE NON CI STA: “LA NOSTRA PIZZA È LA MIGLIORE D’ITALIA”

Briatore lo dice esplicitamente: “Noi giochiamo un altro campionato”. Poi precisa: “Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso“. Proprio sul fattore L, come lusso, l’imprenditore ha costruito l’immagine del Crazy Pizza, tra prezzi elevati (in linea con molte pizzerie gourmet), esclusività e clientela vip. “Il nostro è un ristorante, abbiamo dei locali unici, molto di lusso ed esclusivi. Nei nostri locali c’è energia, c’è lo show dei camerieri e dei pizzaioli”. E alla fine conclude azzardando: “Da noi c’è la pizza che forse è la migliore di Italia perché non ha lievito e quindi non ti fa gonfiare“.