L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è più forte che mai. In diverse occasioni, i due non avevano mai nascosto il desiderio di convolare a nozze e, trovato entrambi un lavoro stabile, la strada per il matrimonio è sempre più nitida: manca solo una proposta ufficiale. A lanciare l’indiscrezione è Ivan Rota su Dagospia: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende il ‘Salotto Salemi‘, mentre lui, dopo l’esperienza a ‘Domenica In‘ finita male, presenterà il ‘GFVip Party‘ con Soleil Sorge che speriamo non cerchi di ammaliarlo”. In una recente intervista a ‘Superguida Tv‘, in effetti, la conduttrice aveva confessato il proprio desiderio di mettere su famiglia con il musicista. Senza fretta, però: “Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno. Poi ovviamente informerò i miei fan Prelemi a cui dico tutto. Io li amo tutti e loro lo sanno”.

Le certezze per i due, attualmente, riguardano il lavoro: Pretelli farà coppia con Soleil Sorge alla conduzione della prossima edizione del ‘GFVip Party‘, il web format che seguirà le vicende del celebre reality show di Canale 5. L’esperienza a ‘Domenica In‘ non si è conclusa nel migliore dei modi e l’ex gieffino, di recente, aveva affermato ironico: “Ho fan dai 60 anni in su, non so se sia colpa della Rai, io vi amo ma non capisco perché questa età, forse per il periodo di Domenica In”. Pronta la risposta di Mara Venier, che pare non aver dimenticato i battibecchi con Pierpaolo: “In studio abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone. Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”, aveva replicato in diretta.