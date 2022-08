“Belle donne, balletto, gas economico, questa è la Russia”. Così l’ambasciata russa in Spagna invita gli europei a trasferirsi nel loro Paese. Lo fa con un video postato sul canale Twitter ufficiale sottolineando che chi andrà, troverà “un’economia in grado di resistere a migliaia di sanzioni“. “E’ ora di trasferirsi. Non rimandare, sta arrivando l’inverno”, conclude il video.