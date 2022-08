Se la notizia fosse vera, sarebbe un duro colpo per i tanti ammiratori di Claudia Cardinale. L’attrice, 84 anni, non si troverebbe più nel proprio appartamento parigino. Il sito Dagospia infatti riferisce che l’artista, stando alle parole di una sua amica romana, “sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese“.

Alla luce di questa indiscrezione risulta un po’ più pesante il silenzio dell’attrice che sui social non dà proprie notizie dallo scorso 26 aprile. In quell’occasione aveva condiviso un fotogramma tratto dal film La ragazza con la valigia, pubblicato pochi giorni dopo la morte di Jaques Perrin, ritratto con lei nello scatto. “Silence” era la didascalia che accompagnava la foto.