Con l’arrivo dell’estate anche la catena di discount Eurospin è pronta a lanciare la sua prima capsule di abbigliamento. Dal primo agosto infatti in tutti gli store sarà possibile trovare la nuova linea che si ispira allo stile tennis degli anni ‘80. Ovviamente tutti i prodotti saranno brandizzati con il logo e richiameranno i colori dell’insegna: bianco, giallo e blu. Non mancheranno tra i must have dello streetwear felpe, sneakers, costumi. Una collezione anche di accessori: marsupio, cappellino con visiera e occhiali da sole.

Una strategia di comunicazione che inevitabilmente vuole abbracciare la fascia giovane cercando di creare hype in attesa della data di lancio. I primi scatti della campagna fotografica infatti hanno come protagonisti ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni all’interno dei vari reparti dei punti vendita italiani. In questi giorni sono partite anche le prime campagne di comunicazione sui social fatte con influencer, per rendere ancora più immediato il messaggio del brand. Dalle stories Instagram su uno dei profili più influenti e virali in Italia come Trash Italiano all’ingaggio di due fenomeni del web come Fedez e Luis Sal con il loro podcast “Muschio Selvaggio”. Questa capsule insomma vuole lanciare un messaggio preciso: bastano pochi euro per essere alla moda. Proprio nei giorni scorsi, l’imprenditrice digitale per eccellenza Chiara Ferragni, ha partecipato a Saint Tropez al lancio di una nuova linea dedicata al tennis di Miu Miu. Segno, dunque, che anche per Eurospin il trend va in quella direzione.

Eurospin e Lidl: i discount fanno tendenza

Eurospin non è la prima catena ad aver lanciato una linea di moda. Ricordate la corsa sfrenata alla ricerca delle scarpe low cost di Lidl a 12,99€? La catena tedesca infatti circa due anni fa aveva esaurito in tempi record tutti i prodotti (scarpe incluse). E proprio gli ultimi numeri comprati dai singoli clienti nel supermercato sono stati poi rivenduti online a prezzi circa 10 volte superiori. Assisteremo alle stesse scene anche da Eurospin?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)