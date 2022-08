Francesco Totti fa le valigie e lascia Roma. Non si tratta di una soluzione definitiva, chiaramente, ma a quanto pare l’ex calciatore avrebbe deciso di allontanarsi qualche giorno dalla Capitale, probabilmente per staccare dal ciclone mediatico nel quale è finito da settimane dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi.

Tante, troppe, le voci e le illazioni giunte da più parti circa la fine di questo matrimonio. I diretti interessati, malgrado stiano cercando di optare per la via del silenzio, sono comprensibilmente provati. E se prima è toccato a Ilary fare i bagagli e trascorrere del tempo con i figli in Tanzania, ora è Francesco ad allontanarsi da casa. Ben più vicina, però, la sua destinazione.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il ‘Pupone’ si sarebbe rifugiato nel suo “buen ritiro”, ovvero alle Terme dei Papi di Viterbo. Nessuna fuga d’amore con Noemi Bocchi come ipotizzato da qualcuno. Con Totti ci sarebbe infatti un amico.