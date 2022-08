Per Elisabetta Gregoraci i battiti potrebbero essere davvero “live”. Non ci riferiamo alla trasmissione che conduce, non senza qualche papera, su Italia 1, ma ai battiti del suo cuore. A quanto pare infatti nella sua vita sarebbe entrato un nuovo uomo. A svelarne l’identità è il settimanale Di Più che parla di frequentazione in corso tra la ex signora Briatore e Giulio Fratini, giovane imprenditore più giovane di lei di 11 anni. Fratini è l’ex di Roberta Morise, e sarebbe stato avvistato più volte con la Gregoraci al Twiga, il locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi.

Più che amici?

Elisabetta Gregoraci si sarebbe intrattenuta con Fratini in lunghe chiacchierate sui lettini del locale e avrebbe sorseggiato drink al tramonto in sua compagnia. Si potrebbe pensare a una semplice amicizia, ma i rumor parlano di qualcosa di più, anche perché i due hanno iniziato a seguirsi sui social e Giulio è diventato follower del figlio di Elisabetta, Nathan Falco.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1991, o almeno questo si deduce da un post del 2021 in cui festeggiava i 30 anni, Giulio Fratini è il figlio di un famoso imprenditore di Firenze, Sandro Fratini. È appassionato di orologi che colleziona da sempre. Ne avrebbe circa 2000 per un valore che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.