Amber Heard e Johnny Depp, dov’eravamo rimasti? Ah sì, al punto in cui l’attrice aveva chiesto che il processo (perduto) contro l’ex marito venisse annullato. Questa la richiesta depositata dai legali di Heard, ritenuta responsabile di tre denunce di diffamazione contro Depp e costretta ad un risarcimento che ammonta ad oltre 8 milioni di dollari. Una cifra che, a quanto pare, la 36enne non possiede. Ecco quindi che si susseguono dettagli e indiscrezioni sull’evoluzione della vicenda che ha fatto parlare il mondo intero: dal web alle tv, passando per i giornali. Ci sono il Daily Mail e il Daily Beast che raccontano di più di 6.000 pagine di documenti non sigillati contenenti nuove rivelazioni. “Durante il procedimento di divorzio – scrivono le testate estere – gli avvocati di Heard l’hanno implorata di riconsiderare la sua decisione di rinunciare a ‘decine di milioni di dollari’, dal momento che Depp aveva girato un episodio dei Pirati dei Caraibi durante il loro matrimonio e quindi verrebbe considerato un ‘bene comune’, con Heard avente diritto alla metà del reddito del bene”. La cifra del guadagno totale di Depp ammonterebbe a circa 33 milioni di dollari. Heard avrebbe potuto beneficiare di una parte? Sembra di sì, ma ha rifiutato. Infatti, via mail, lei avrebbe scritto agli avvocati: “Resto fedele alla parola, non si tratta di soldi“. Ad ogni modo il giudice ha respinto l’inclusione di qualsiasi prova relativa al loro procedimento di divorzio in quello per diffamazione. Adesso Heard si trova in grande difficoltà, tanto da non essere in grado di pagare 8.3 milioni di dollari al marito. La situazione è confusionaria, ma secondo TMZ la casa della Yucca Valley (California) che si diceva da tempo appartenesse ad Amber Heard sarebbe stata venduta di recente per 1.5 milioni di dollari. Venne comprata nel 2019 tramite un fondo anonimo che aveva dei legami con Amber. Il costo fu di 570.000 dollari. L’affare si è concluso il 18 luglio scorso, lo stesso nuovo proprietario ha ammesso al noto sito americano: “Sì, ho avuto a che fare con il team di Amber per questo accordo, ma mai con lei in persona”. Dunque un affare per l’attrice, ma che di certo non basta per risollevarla da una situazione economica piuttosto complessa.