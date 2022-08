Nel prossimo futuro di Claudia Gerini ci sono tanti progetti cinematografici. Uno di questi, I migliori giorni, la vedrà vestire i panni di una presentatrice per interpretare la quale si è ispirata a Barbara D’Urso, come dai lei stessa ammesso nel corso di un’intervista per Leggo. “Ne ‘I migliori giorni’ interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso” ha dichiarato.

Ma nei giorni scorsi Claudia Gerini ha fatto parlare di sé anche per un post nel quale, in costume, ironizzava sul fatto che non si fosse impegnata a dovere con gli allenamenti e si definiva “pasta lover”. A proposito del fatto che il contenuto sia stato letto in chiave di body positivity ha spiegato: “In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto “pasta lover”, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa, magnamose sto piatto de pasta! […]”.