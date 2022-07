Tra l’una e le sei del mattino di domenica le forze russe hanno bombardato la città meridionale ucraina di Mykolaiv, utilizzando anche bombe a grappolo. Una scuola è stata danneggiata e una casa privata è stata distrutta e sono in corso le operazioni di soccorso. Lo riporta il giornale online The Kyiv Independent citando il sindaco della città, Oleksandr Senkevych, che ha definito il bombardamento “il più forte di sempre“. Nel frattempo un drone armato ha attaccato la sede dello Stato maggiore della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea, ferendo almeno cinque persone: lo rende noto il governatore della penisola annessa da Mosca nel 2014, Mikhail Razvoziaiev. “Questa mattina i nazionalisti ucraini hanno deciso di rovinare la giornata della flotta russa”, che si celebra oggi, ha scritto su Telegram, comunicando che i cinque feriti sono tutti impiegati della Marina.

⚡️ Mayor: Russian shelling of Mykolaiv ‘the strongest ever.’ Russian forces shelled the southern city between 1 a.m and 6 a.m. on July 31 with various explosives, including cluster munitions. A school was damaged and a private house destroyed. Rescue operations are underway. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 31, 2022

Secondo l’agenzia statale russa Tass – che cita il servizio stampa del comando della flotta – il drone che ha attaccato la sede era di tipo artigianale, “fatto in casa”, e montava un ordigno esplosivo a bassa potenza, che è stato fatto esplodere all’interno del cortile dell’edificio. Le cinque persone ferite, scrive l’agenzia, sono state colpite da frantumi di vetro delle finestre. Si presume quindi che il drone fosse del tipo a rotori, modificato per uso bellico. Da parte ucraina però si nega ogni responsabilità: la notizia di un attacco “apparentemente ucraino” al quartier generale della flotta russa a Sebastopoli è “una vera e propria provocazione“, scrive su Telegram il capo dell’amministrazione regionale di Odessa, Serhiy Bratchuk. “La liberazione della nostra Crimea dagli occupanti avverrà in modo diverso e molto più efficace. Tutto a suo tempo. Resistenza e coraggio a tutti noi! Vittoria e pace!”.