‘Tutti insieme appassionatamente’. Flavio Briatore è tornato a raccontare l’armonia della sua famiglia. In particolare attraverso una foto pubblicata su Instagram, in cui appare sorridente con i figli Nathan Falco e Leni Klum e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il quadro perfetto, in una cornice di affetto. È la prima volta che l’imprenditore si mostra insieme ai figli avuti dalle rispettive compagne. Leni Klum, classe 2004, è nata dall’amore con la modella Heidi Klum e, pur non avendola mai riconosciuta ufficialmente, Briatore ha con lei un buon rapporto: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito (il musicista Tom Kaulitz) i loro figli” – aveva spiegato qualche tempo fa in un’intervista a Repubblica – Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto: ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

Sul legame con la figlia, aveva poi aggiunto: “È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”. La famiglia rimane sempre la famiglia. E Briatore ha recentemente dichiarato di essere single e voler dedicare il suo tempo al figlio e all’ex moglie: “Anche se siamo separati, resta la madre di mio figlio”.