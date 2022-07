Negli ultimi tempi Johnny Depp ha fatto molto parlare di sé. Il processo contro Amber Heard è stato raccontato in ogni possibile dettaglio. Poi, i rumors su un suo possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow. Proprio ieri, il “pirata” ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta, annunciando su Instagram la vendita della sua collezione d’arte di debutto, composta da 780 pezzi. Attraverso le 37 gallerie di Castle Fine Art, inclusa quella del Covent Garden di Londra, le opere della star di Hollywood sono state battute all’asta, a poche ore dal comunicato social, per circa tre milioni di sterline. Il post pubblicato dall’attore sul celebre social di Meta, corredato dalla descrizione “ORA A #CASTLEFINEART” ha mandato immediatamente in tilt il sito della galleria per il troppo traffico di dati.

La collezione Friends And Heroes ritrae i personaggi che lo hanno ispirato, come Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, l’attrice Elizabeth Taylor e, tra gli altri, anche Al Pacino e Bob Dylan. “Ho sempre usato l’arte per esprimere i miei sentimenti. I miei dipinti circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi. Negli anni ho usato l’arte per riflettere su coloro che contano di più per me, come la mia famiglia, gli amici e le persone che ammiro”, ha spiegato Depp. Una vendita fulminea e un vero successo per l’attore, che ha visto comprare le singole immagini a prezzi intorno a 3.950 sterline e il portfolio di quattro opere a 14.950 sterline.