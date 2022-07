Fabrizio Corona sempre più interessato al mondo della politica. Qualche giorno fa l’ex Re dei Paparazzi si era detto interessato a scendere in campo. Ora attacca pubblicamente il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per aver posato con la moglie Olena su Vogue America. Gli scatti in questione sono a cura di Annie Leibovitz, già fotografa dei tour dei Rolling Stones e ideatrice dello scatto che ha come protagonisti John Lennon in posa fetale e Yoko Ono in total black. La prima foto del servizio di Vogue vede come protagonista la moglie di Zelensky in un sotterraneo, in compagnia di un uomo armato che fa da guardia, con sacchi che si usano per le barricate sullo sfondo. Per la copertina invece è stato scelto un posato all’interno della dimora ucraina con l’abbraccio della coppia. Per l’ ultima fotografia la protagonista è sempre la First Lady nel suo cappotto blu, davanti a mezzi militari accartocciati con soldatesse in mimetica alle sue spalle. Questi scatti hanno spinto Corona a pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram. Nello specifico, l’ex re dei paparazzi ha contestato il modo di fare “vanitoso” di Zelensky: “La morte non è mai stata così fashion da occupare la prima pagina di un giornale di moda. Sì, perché di morte, guerra e distruzione stiamo parlando. Cosa c’entrano con la moda? Non importa di quale parte stiamo parlando, la cosa allucinante è che oggi, un giornale di moda (IL giornale di moda) mette in copertina un personaggio più vanitoso che rivoluzionario, fino a poco tempo fa si limitavano ai campioncini di profumi…Vogue Mortem”.

Parole dure che ricalcano anche le perplessità espresse precedentemente da Selvaggia Lucarelli sui social circa la cattiva gestione di comunicazione da parte dello staff di Zelensky. Non solo loro però. Sono tanti anche gli utenti che hanno affidato a Twitter i loro pensieri. “Quando il gioco si fa duro, è il momento del servizio fotografico di Vogue” scrive un utente. Gli fa eco un altro: “C’è una guerra con tanti morti e questi si mettono a fare un set fotografico per una famosa rivista… sensibilità zero, mancanza di rispetto per tutti i morti, per tutte le persone che stanno combattendo per loro. Vergogna”.

E non è tutto. Fabrizio Corona ha deciso di calcare la mano pubblicando una seconda storia su Instagram con un pensiero preciso rivolto al Presidente e alla moglie: “Non mi stupirebbe vedere il mese prossimo Zelensky e sua moglie su Only Fans”.