La scorsa domenica, lo speaker Vittorio Lelli di Radio Deejay ha avuto un incidente in parapendio sulle colline alle spalle di Sale Marasino: una corrente d’aria improvvisa e non prevedibile ha fatto chiudere la vela, causando una caduta da un’altezza di cinque metri. Da qualche giorno, Vic è ricoverato in ospedale. I fedelissimi del suo programma, che conduce nei giorni feriali dalle 12 alle 14 in compagnia di Marisa Passera, avranno notato la sua assenza.

Lo stesso Lelli ha pubblicato un post su Instagram in cui, a corredo della foto della mano destra attaccata alla flebo, ha spiegato l’accaduto: “Avrei preferito una vacanza, che so, a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”. Lo speaker ha poi rassicurato sulle sue condizioni e ringraziato i followers del supporto ricevuto: “Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po’ fatica”. Il post si è riempito subito di commenti di supporto da parte di colleghi, amici e ascoltatori. Tra questi, anche quello di Maverick Vinales, pilota di Moto Gp, che lo ha incoraggiato con un “Animo!”.

Appresa la notizia, il mondo di Radio Deejay si è stretto intorno a Vic. I primi a condividere il loro messaggio di affetto sono stati Marisa Passera e Federico Russo, in onda con la speaker per sostituire Lelli. In passato, i tre hanno condotto insieme il programma Via Massena. Passera ha parlato ieri della condizione del suo collega, a cui è molto legata: “Vic stava facendo uno degli sport che piacciono a lui e io non farei mai nella vita. Ha avuto un incidente di cui non è responsabile, ma è tanto rotto. In questo momento è all’ospedale, seguito da tutti i medici che ovviamente gli vogliono benissimo. Ma come si fa a non voler bene al Vic? Gli ho scritto che non posso essere lì a stringerlo fortissimo, ma gli bacio una di queste mani da concertista classico e spero che una di quelle sere possa dedicarsi alla musica e ai concerti”. Poi è stato il turno di Federico Russo che, prima di consolarlo, gli ha ricordato, ironicamente, che non dovrà sopportare la collega: “Noi siamo con te. Ricordati il lato positivo della faccenda: me la sto sorbendo io lei. Anche tutto rotto sei più in forma di me. Uno sportivo come te non avrà problemi. Io ho riabilitato una clavicola adesso, Vic ci avrebbe messo due giorni. Mi raccomando, ti vogliamo tantissimo bene”. Tra gli altri, anche Nicola Savino e Linus hanno espresso la loro vicinanza al collega a Deejay Chiama Estate: “Ha avuto un incidente facendo uno dei suoi passatempi preferiti, cioè tentare di farsi male. Stavolta ci è riuscito, ma per fortuna ce lo può raccontare. Ne avrà per un po’, ma siamo sicuri che presto lo risentiremo in onda. Abbiamo avuto una telefonata discretamente lunga e l’ho trovato di buonissimo umore, proprio molto allegro. Poi ho capito perché… Vacci piano, Vicchio!”.