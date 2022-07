Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale. La stessa sera, a pochi tavoli di distanza. È il settimanale “Oggi“, in un articolo firmato da Alberto Dandolo, a ricostruire con alcune immagini quanto accaduto il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che Dagospia comunicasse la notizia della rottura e facesse il nome della presunta amante.

Il calciatore e la conduttrice a cena con amici al ristorante “La Villa“, zona Monteverde a Roma, locale di proprietà dell’ex concorrente di Temptation Island Andrea Battistelli. A qualche tavolo di distanza Noemi, spacco inguinale, impegnata a ballare con una amica. Una casualità assoluta o il Pupone segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary?

Una mossa a dir poco rischiosa per una conoscenza avvenuta ad agosto 2021 e una frequentazione iniziata il mese successivo. Il sito diretto da Roberto D’Agostino fornisce ulteriori dettagli ripescando un video che mostra che tutto accadeva sotto lo sguardo di Alex Nuccetelli, pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, lui che avrebbe fatto conoscere vent’anni fa Ilary e Francesco. Lui che avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone.

Un filmato di circa due minuti in cui prima elogia Totti e Blasi, poi un taglio e la telecamera inquadra l’altra parte della sala. Noemi Bocchi è in piedi, balla ‘O surdato ‘nnammurato. “Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di ‘montaggio’ al video?“, conclude Dagospia.