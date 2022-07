Sonia Bruganelli usa i social in modo molto diretto e non lascia passare i commenti fatti dagli haters. Il grande pubblico ha imparato a conoscere la moglie di Paolo Bonolis grazie all’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip. Bruganelli tornerà anche quest’anno a ricoprire lo stesso ruolo in compagnia di Orietta Berti. Umanità, schiettezza e sensibilità sono caratteristiche distintive della Bruganelli che, anche questa volta, si è mostrata superiore ad alcuni commenti lasciati sui social da leoni da tastiera. Nei giorni scorsi Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una bellissima foto in piscina con la figlia Silvia, 19 anni. La coppia non ha mai nascosto i problemi di salute della figlia e Bruganelli si è sempre schierata in prima linea per tutte le famiglie nella loro stessa situazione, non aiutate a sufficienza dalle istituzioni.

Sono stati tanti i commenti affettuosi rivolti al rapporto padre-figlia. Eccetto uno. Un utente sui social ha deciso di prendere di mira, a sorpresa, Sonia Bruganelli: “Padre e figlia…la madre la lasciamo stare, si vergognava”. Poche parole per mettere a tacere l’ignoranza. Bruganelli commenta così il commento inopportuno ricevuto indirizzato a lei: “La madre faceva la foto, cretina”.