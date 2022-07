Questa volta Shawn Mendes non ce l’ha fatta. Se pochi giorni fa aveva comunicato ai fan che avrebbe posticipato le restanti date del tour perché era giunto al “punto di rottura”, ora il cantautore cancella tutti gli show poiché ha bisogno di mettere la propria salute mentale al primo posto. La comunicazione arriva direttamente dai suoi profili social.

“Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto per quanto sarebbe stato difficile il tour dopo questo periodo“. Shawn Mendes fa sapere che dopo un lungo confronto con il suo team e con professionisti di salute mentale è arrivato alla conclusione di doversi prendere del tempo per sé.

Questo non vuol dire allontanarsi anche dalla scrittura di nuova musica, che già non vede l’ora di portare in tour in futuro. Al momento però ha bisogno di fermarsi: “Prometto che tornerò non appena avrò preso il tempo giusto per guarire“.