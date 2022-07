Ad essere felici per il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono solo i tanti fan sparsi nel mondo, ma anche Jennifer Garner, ex moglie dell’attore. Così scrive Hollywood Life, che fa sapere il bel gesto che la Garner ha fatto nei confronti dei neo sposini. Jennifer Garner “si è congratulata con Ben e J.Lo dopo il loro matrimonio a Las Vegas e ha inviato loro un bellissimo mazzo di fiori”. Una mossa che non ha lasciato indifferente J.Lo, la quale si sarebbe commossa davanti a tanta gentilezza.

“[J.Lo] pensa che sia fantastico che Jen e Ben siano ancora così vicini”, dice l’insider a Hollywood Life. Da quando Ben e Jen si sono separati, infatti, hanno lavorato duramente per mantenere buoni rapporti mentre crescevano i loro tre figli, Violet, 16, Seraphina, 13 e Samuel, 10 anni. “Jen ha accolto J.Lo nella loro famiglia, ufficialmente, dopo che si sono sposati”, fa sapere la fonte, aggiungendo che l’attrice di Alias ​​pensa che J.Lo e Ben fossero fatti per stare insieme. Non solo: “Jen rispetta J.Lo come donna e come madre. Apprezza il modo in cui J.Lo si prende cura dei suoi figli nello stesso modo in cui si prende cura dei suoi”. Le premesse per una famiglia allargata serena ci sono tutte.