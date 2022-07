È tempo di trasloco per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa e in attesa che sia pronta sono andati a vedere come procedono i lavori. Eccoli allora in cantiere con tanto di elmetto insieme agli operai che stanno realizzando l’appartamento da sogno. “Stiamo andando a vedere il cantiere della nostra casa nuova” fa sapere l’imprenditrice ai suoi fan in un post sui social.

In realtà manca ancora qualche mese, perché come fa sapere Chiara Ferragni la famiglia si trasferirà nella primavera del 2023. Al momento i due vivono a Milano, nel quartiere City Life, in affitto. A quanto pare anche la nuova casa sarà in quella zona dove stanno crescendo i due figli Leone e Vittoria. Proprio l’arrivo della piccolina ha rivoluzionato le esigenze dei Ferragnez, che ora cerca spazi più ampi.

La nuova casa dunque sarà più grande della precedente e avrà una grandiosa vista sulla città. Solo una cosa sembra mancare nella futura dimora della coppia: una piscina. Chiara, che recentemente è stata redarguita da Selvaggia Lucarelli per un gesto che ha fatto discutere, infatti spiega: “La piscina è nel palazzo, non nel nostro attico“.