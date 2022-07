Nuovi colpi di scena. Il gossip estivo nostrano ruota tutto intorno a Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione arrivata dopo vent’anni, comunicata lo scorso 11 luglio con una nota stampa, giunta quattro mesi dopo le prime voci sulla rottura e la presenza nella vita dell’ex calciatore di Noemi Bocchi. Il settimanale “Chi” aggiunge nuovi tasselli, dettagli rilevanti sulla crisi matrimoniale.

Una ricostruzione che sottolinea i cambiamenti nella vita di Totti legati a due date: 28 maggio 2017, 12 ottobre 2020. L’addio al calcio, la morte del padre Enzo. Momenti difficili in cui la moglie sarebbe stata al suo fianco ma il giornale diretto da Alfonso Signorini, che pure smentisce i presunti messaggini compromettenti ricevuti dalla conduttrice, accenna al Pupone circondato da tentazioni. “La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti”, scrive il giornale edito da Mondadori.

Nella sua vita c’è un’altra donna: Noemi Bocchi. Conosciuta ad agosto 2021 a un torneo di padel, a settembre l’inizio della frequentazione. A febbraio Dagospia lancia la bomba, svela la rottura e l’inizio della nuova vita. La coppia smentisce, Ilary crede alla versione di suo marito: “Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”, le parole riportate da Chi. Ilary va in tv, prima a Verissimo e poi a Belve, attacca la stampa per difendere il suo matrimonio. Una situazione apparentemente rientrata fin quando, secondo “Chi“, la Blasi scopre altro: “Sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto.”

Il resto è storia. La notizia di Dagospia, le prime foto su Chi. La decisione di separarsi e di intervenire pubblicamente. Un retroscena non confermato o smentito dai protagonisti. Solo ieri si era diffusa la voce di una convivenza tra Totti e Noemi, ipotesi smentita nelle scorse ore dal Corriere della Sera e da Il Messaggero.