La Juventus ha fatto marcia indietro: Paul Pogba non si opera negli Stati Uniti. I bianconeri per accelerare i tempi di recupero inizialmente avevano pensato di sottoporre all’intervento il francese già negli States, ma dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni hanno cambiato idea. Il centrocampista è già ripartito per tornare in Italia e una volta a Torino deciderà il da farsi. L’operazione sembra inevitabile visto che il problema perseguita il giocatore da molto tempo. Bisogna definire dove e quando farla. L’infortunio al menisco avvenuto sabato 23 luglio prevede un tempo minimo di ripresa fra i 40 giorni e i due mesi. Pogba è quindi costretto a saltare la prima parte del campionato e almeno due partite di Champions League. Il problema è emerso durante un allenamento individuale: mentre calciava. La decisione in merito al suo intervento potrebbe essere presa nel giro di qualche giorno, a seguito di controllo più specifici.