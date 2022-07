Michele Bravi festeggia due belle notizie in queste ore: un suo singolo del 2017 “Solo per un po’” è diventato virale su TikTok, mentre è arrivata la conferma che sfilerà sul red carpet della 79esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto -10 settembre). Il cantautore ha svelato, proprio su TikTok, un dettaglio piccante sul singolo del 2107, contenuto nell’album “Anime di carta”.

“Quando scopri che Solo per un po’ è diventata virale su TikTok. – ha spiegato l’artista – Ma tutti ignorano che il pezzo parla di: sesso orale”. Questo dettaglio lo aveva già svelato in alcune interviste nel 2017, ma Bravi ha voluto ricordarlo ancora una volta o dirlo a chi ancora non lo sapesse. In effetti i versi del brano lasciano ben poco spazio all’immaginazione: “Mi ricorderò di te, ma non di questo posto. Ho la bocca secca mi dispiace non riesco ad assimilare qualche cosa di diverso”.

Nel frattempo Michele Bravi è al settimo cielo perché sbarcherà al Lido di Venezia con “Amanda”, l’opera prima di Carolina Cavalli con protagonista Benedetta Porcaroli, in concorso nella Sezione Orizzonti Extra. Bravi è nel cast con Galatea Bellugi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e Giovanna Mezzogiorno. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 13 ottobre.