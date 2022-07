Prima la colazione a Capri, ora il pasto consumato al Nikki Beach di Porto Cervo. L’utente di TikTok Gianmarco Di Ronza continua a postare gli scontrini salatissimi di alcune località di villeggiatura nelle quali si reca. Se pochi giorni fa a suscitare clamore erano quei 78 euro per una colazione a Capri, ora fa discutere il cesto di frutta a 200 euro in Costa Smeralda.

La spesa risale al 23 luglio e il conto totale è di 821 euro, di cui 200 solamente in frutta. Il resto sono 95 euro per un piatto di sushi, 10 euro per una bottiglia d’acqua, 36 euro per un piatto di tonnarelli allo scoglio, 275 per una bottiglia di champagne da 75cl, 205 euro per il lettino.

Anche questa volta gli utenti si sono scatenati con i commenti: “Io non capisco perché c’è ancora gente che ci va… basta controllare il listino e passa la paura”, scrive qualcuno, “Se vuoi spendere poco vai dove si spende poco”, osserva qualcun altro. “A Napoli con 200 € ti apri un fruttivendolo” è la battuta di un altro commentatore.