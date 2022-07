Liberato e il ‘mito’ del cantante che si cela dietro al volto incappucciato. Interessa ancora a qualcuno? Forse sì. Su TikTok, ad esempio, sono diversi i video che lo riguardano e che stanno girando in questi giorni, dopo il recente concerto ‘Miez’O Mare‘ a Procida, Capitale italiana della cultura 2022. Anche in quel caso vestito lungo nero, cappuccio, occhiali scuri e mantello. Impossibile capire chi sia Liberato. Neanche dalle foto pubblicate dal suo team o dalle fanpage si riesce a capire di chi si tratti: qualcuno ha ipotizzato Lele Esposito, ex cantante di Amici oppure Livio Cori, cantante e attore partenopeo. Qualcun altro, invece, ha avanzato l’ipotesi che si tratti di uno o più ragazzi del carcere minorile di Nisida. Insomma: le teorie più disparate serpeggiano sul web. Ieri, 26 maggio, un punto di svolta. Come riportato anche dall’Ansa, l’identità del musicista noto tra i giovani potrebbe essere stata svelata inconsapevolmente dalla Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori). Quest’ultima, infatti, avrebbe inserito Liberato tra gli autori di ‘Future Romance’. Questo progetto musicale, su YouTube, riporta tra gli autori Gennaro Nocerino, producer napoletano noto con il nome di ‘Herr Styler‘, l’unico che invece non compare nei documenti della Siae. Da qui, dunque, la deduzione secondo la quale Gennaro Nocerino sarebbe iscritto alla Siae proprio con il nome di Liberato. Qualcuno sui social, invece, ha affinato la ricerca e ha evidenziato come, cercando su Spotify il nome ‘Gennaro Nocerino’, il primo risultato corrispondente sia proprio Liberato. Secondo Fanpage, infine, questa teoria sarebbe già nota da tempo e “l’incrocio tra i due artisti con i dati Siae in questione non basta a dimostrare che sia Nocerino a nascondersi sotto il cappuccio di Liberato. L’ipotesi più plausibile e accreditata è che lo pseudonimo ‘Liberato’ celi un progetto corale del quale, a vario titolo, è probabile che Nocerino faccia parte“. Dunque mistero svelato? Pare proprio di no.