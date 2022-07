“Ecco la colazione di stamattina che abbiamo fatto alla piazzetta di Capri, io la faccio per un mese e mezzo al bar”. Commenta così l’utente TikTok @gianmarcodironza02 lo scontrino di 78 euro per sei cornetti, due caffè, un cappuccino e due latti macchiati. In poche parole lamenta il costo altissimo e sottolinea che lui con quei soldi nel bar dove va di solito può mangiare un mese e mezzo. Nel breve video inquadra gli amici che però si coprono il volto. E i commenti al video, l’ennesimo che mostra uno scontrino salatissimo, sono moltissimi e di diverse opinioni: “È Capri, vuoi andare? Paga“, “Andate a Capri si sa che si spende poi vi lamentate“, “Sei a Capri e la location merita“, “Non ti credo“, “Il menù lo consulti prima, quindi…“. I commenti su questa falsariga sono davvero molti. Ma c’è anche chi è d’accordo con Gianmarco e scrive: “Il fatto che sia Capri non giustifica il prezzo”, “Un mutuo per fare colazione”, “Io me ne sarei andata”. Infine c’è chi fa notare che lo scontrino non è fiscale e invita l’utente a chiamare la finanza.