Paola di Benedetto, oltre a essere il volto dell’estate con la conduzione del Power Hits Estate 2022 su Rtl 102.5 in compagnia di Jody Cecchetto, è protagonista di gossip bollenti. E la breve storia avuta con il cantante Rkomi ne è stata esempio. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 è stata ospite di Grenbaud (pseudonimo di Simone Buratti) e del collega Jody su Twitch. La conduttrice non si è sottratta alle domande irriverenti e scomode dei conduttori ma, anzi, per l’occasione ha preso parte ad un’intervista speciale supportata dall’utilizzo di fotografie. Cecchetto e Buratti hanno mostrato a Paola alcuni volti di colleghi e personaggi del mondo televisivo. Un unico compito: dare il proprio giudizio sulla persona in questione. Quale sarà stata la reazione della speaker radiofonica alla vista di Denis Dosio? Choc, in tutti i sensi. Ecco cosa ha detto a riguardo Paola di Benedetto: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Ah Denis Dosio, con le patatine nel c**o ti sei superato… ah si è capito chiaramente. E vabbe’, ragazzi”.

Parole forti dunque quelle della Di Benedetto nei confronti del TikToker, ex Pupo a “La pupa e il secchione show”. Il riferimento era chiaro e preciso. Ricorderete infatti il video del giovane diventato virale sul web e caricato su Onlyfans in cui Denis Dosio usava proprio le patatine in modo, diciamo, originale.

Va detto inoltre che ad ora l’influencer ha preferito la strada del silenzio e non ha replicato alle parole della conduttrice. A questo si aggiunge un dettaglio del quale probabilmente Di Benedetto ha tenuto conto per esprimere il suo parere. Sempre nei giorni scorsi Dosio è stato protagonista di un video che ha fatto discutere, poi rivelatosi uno scherzo. Il titktoker ha caricato un filmato sui social con lamentele per il profilo Instagram sospeso. “Ad agosto dovevo andare a Ibiza e invece dovrò andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello… a lavorare. Devo tornare a lavorare! Io non ci torno! Non ci torno a lavorare, non sotto 30°. Rivoglio il mio profilo Instagram!” racconterà sui social Denis Dosio. E ancora: “Ma per caso ci stavi credendo? Ti parlo da un lettino da sole. Fatti dire una cosa, non me ne frega un c***o. Mi hai dato solo più tempo per spaccare su OnlyFans”. E come cantava l’ex di Paola di Benedetto, Federico Rossi, “Succede tutto per una ragione”. Chissà.