Sempre sia benedetta Alessia Marcuzzi quando qualche anno fa convinse Mara Venier ad aprire un profilo Instagram. Da quel momento andare a cercare giorno per giorno i contenuti di “Zia Mara” è diventata una sana abitudine che riesce a strappare un sorriso anche nei giorni più bui. L’ultima clip condivisa dalla conduttrice di Domenica In riguarda, come di tanto in tanto accade, le grandi pulizie che la Venier riserva alla propria casa romana.

I follower ormai conoscono bene il terrazzo di Mara Venier, scenario di tanti video in cui l’amato volto di Rai 1 scorrazza in lungo e in largo per le pulizie, sempre col sorriso sulle labbra. Questa volta eccola in ginocchio sul tavolo mentre, scopa e straccio alla mano, tenta di pulire il tendone preso di mira dai volatili: “Una parola pulire le cacche qua dei gabbiani” dice la Venier, prima di posare i suoi attrezzi e scoppiare in una delle sue adorabili e contagiose risate.

Nella didascalia che accompagna il video la Venier scrive: “Pulizie di fine Luglio… cacche gabbiani che dall’alto arrivano… ma con questo caldo chi me lo fa fare ??? Visto che me lo chiedete… ho una persona che mi aiuta ovviamente…. ma io non so stare ferma e adoro pulire casa ….ok !!!! Ciaone”.