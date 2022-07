L’11 luglio l’annuncio: la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una comunicazione ufficiale affidata all’agenzia Ansa, quattro mesi dopo la notizia pubblicata da Dagospia. Erano seguite una pioggia di smentite alle voci di una relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. In questa calda estate il gossip nostrano ruota tutto attorno all’ex coppia, con la conduttrice volata in Tanzania con i tre figli subito dopo l’annuncio. Blasi ha fatto ritorno in Italia, a Sabaudia per la prima volta senza il capitano giallorosso, ma secondo i rumors le novità più importanti riguarderebbero proprio Totti. “Francesco è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna“, fa sapere la pagina social che si occupa di gossip “The Pipol“, solo dieci giorni dopo la comunicazione ufficiale, notizia rilanciata sui siti di diversi quotidiani.

I tre figli Chanel, Isabel e Cristian hanno trascorso finora le vacanze con la mamma ma adesso toccherà all’ex calciatore mantenendo però “un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, aggiunge “The Pipol“. Al momento la notizia non è stata commentata dai protagonisti che hanno scelto, dal giorno della rottura, la strada del silenzio.