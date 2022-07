“Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese, del resto l’ho già fatto al Ministero dello Sviluppo economico“. Sono le parole di Carlo Calenda in un’intervista a Sky Tg24. “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo a una persona”, ha aggiunto il leader di Azione intervenendo sul futuro esecutivo italiano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.