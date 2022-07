“Chiamatemi Mrs. Affleck“. Una settimana dopo il matrimonio intimo e segreto a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck si confermano la coppia più discussa dell’estate. E a renderli ancora più chiacchierati e virali è la scelta inaspettata di JLo, che ieri ha compiuto 53 anni: mentre festeggiava il compleanno in giro per Parigi con il neo-marito, in America annunciava ai 219 milioni di seguaci della sua newsletter On the Jlo, che d’ora in avanti si farà chiamare Mrs. Jennifer Lynn Affleck. Una scelta che ha fatto infuriare le femministe d’oltreoceano.

JENNIFER LOPEZ SCEGLIE IL COGNOME DEL MARITO (E FA INFURIARE LE FEMMINISTE)

La scelta di Jennifer Lopez di prendere il cognome del marito? “Particolarmente scoraggiante“, l’ha bollata la romanziera Jennifer Weiner sul New York Times, spiegando che il riferimento inevitabile è alla Gilead del Racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, la teocrazia distopica in cui le donne addette alla riproduzione come la protagonista June Osborne prendevano il nome del Comandante a cui erano asservite. Un’osservazione che a sua volta ha innescato un dibattito accesissimo, con decine di persone che hanno criticato la decisione di JLo definendola “una sottomissione” e una “scelta antifemminista”. Però non è esattamente una novità in America, dove secondo un’analisi del 2015 pubblicata dal Times, “solo il 20 per cento, continua a tenere il proprio cognome dopo il matrimonio. L’80 per cento assume invece quello del marito, con un gesto che secondo la Weiner affonda le radici nel sistema della patriarchia e le leggi medievali”, come riporta l’Ansa.

J.LO TIRA DRITTA, TRA LUNA DI MIELE E NUOVI AFFARI

Incurante delle polemiche, la Lopez si gode la luna di miele parigina con Ben Affleck e i figli, tra passeggiate, shopping, musei e cene romantiche. Ma con un occhio pensa anche agli affari e per espandere il suo impero economico ha appena immesso sul mercato una linea di cosmetici per il corpo, la JLo Body. Come a ribadire che il passare del tempo su di lei non lascia tracce, per lanciare la nuova linea ha posato completamente nuda, con il suo iconico lato b in bellavista. Tra i primi prodotti presentati c’è anche un balsamo corpo rassodante, che leviga, compatta e riduce le smagliature. Non promette miracoli, ma quasi.