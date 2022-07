“Una cavolata enorme”. Così Elon Musk ha risposto, su Twitter, alle indiscrezioni del “Wall Street Journal”, secondo cui avrebbe sgretolato il matrimonio tra Sergey Brin, cofondatore di Google, e la moglie Nicole Shanahan. Stando WSJ, il Ceo di Tesla avrebbe avuto una relazione con la donna lo scorso dicembre e Brin, sposato con la consorte da quattro anni, sebbene già al tempo in crisi di coppia, non avrebbe accolto la notizia di buon grado, decidendo di rompere l’amicizia con il dirigente di Neuralink.

Musk, però, ha subito smentito. Sotto il post della notizia, su Twitter, ha sottolineato la solidità del suo legame con Brin: “Eravamo a una festa insieme l’altra sera! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, ed entrambe le volte eravamo circondati da molte persone. Niente di romantico”. Una risposta lapidaria, da cui traspare la rabbia per la circolazione di – a suo dire– una falsa notizia. Poco dopo, infatti, si è scagliato contro il giornale: “Dovrebbe avere degli alti standard di giornalismo e, ora come ora, sono al di sotto di un tabloid. Il WSJ dovrebbe scrivere storie di reale importanza per i suoi lettori, con solide basi fattuali, non riportare voci a caso di terze parti”. Insomma, il patron di Tesla non ci sta e va detto che sulla sua vita privata abbastanza turbolenta si sanno molte cose: padre di nove figli avuti da diverse donne, i primi sei avuti da Justine Wilson, scrittrice canadese da cui ha divorziato nel 2008. Altri due, avuti con la cantante Grimes, sono stati battezzati con nomi alquanto singolari: X e Y. Gli ultimi, due gemelli, sono nati dalla relazione con Shivon Zilis, dirigente di Neuralink. Terminato anche il rapporto con Grimes, l’imprenditore è stato immortalato a Saint Tropez con l’attrice australiana Natasha Bassett, classe 1992.

Musk ha una solida amicizia con Brin da oltre 15 anni. Proprio il cofondatore di Google gli aveva prestato del denaro per evitare la bancarotta di Tesla poco dopo la fondazione e, nel 2015, era stato il primo a ricevere un’auto una in regalo dall’amico. Secondo le indiscrezioni, il rapporto sarebbe stato incrinato dal tradimento di Musk e alcuni amici comuni avrebbero raccontato di aver visto il Ceo di Tesla in ginocchio per chiedere pubblicamente perdono a Brin. Tutto vano. Il ricco imprenditore avrebbe già ordinato ai gestori del suo patrimonio di vendere le partecipazioni in aziende di Musk.