“Con mollica o senza?”. Se questa frase non vi dice nulla allora non conoscete Donato De Caprio, il ‘paninaro’ più famoso di TikTok. 1.5 milioni di follower e 31.7 milioni di ‘mi piace’ ad oggi, 25 luglio. I suoi video oscillano tra le 80mila e i 4 milioni di visualizzazioni. Le sue prelibatezze sono virali sui social: enormi panini farciti di prodotti di qualità che fanno venire l’acquolina. Prosciutto, pomodori, mozzarella di bufala e chi più ne ha più ne metta. E così il locale in cui lavora – Ai Monti Lattari, a Napoli – è diventato a tutti gli effetti la salumeria più famosa di TikTok; con tutta probabilità anche i filmati di Donato avranno aiutato a portare nuovi clienti. Eppure qualcosa non è andato per il verso giusto. A raccontarlo è stato lo stesso Donato sulla piattaforma cinese, con un video pubblicato nella serata di ieri: “Eccomi qua, buona sera a tutti. Un avviso molto importante: come sempre ci ho messo la faccia e continuerò a farlo – racconta Donato visibilmente provato -. La ditta ‘Ai Monti Lattari’ stasera mi ha comunicato che non devo fare più video per quanto riguarda il negozio. È una scelta loro, io sono un dipendente loro e dovrò fare quello che mi hanno chiesto”. Poi Donato ha concluso: “Ora chiedo una cortesia a voi: non chiedetemi più foto, video-saluti perché non potrò farli più. Dovremo ridimensionarci un poco, non farò più TikTok per quanto riguarda il mondo del mio mestiere. Grazie e buona serata tutti”. Più di 11.000 i commenti sotto al filmato: “Invece di ringraziarti che hai dato loro visibilità e gli incassi sono aumentati”, “I titolari hanno studiato Marketing da CEPU?”, “Apriti un negozio, si vede che ci sei rimasto male“, sono alcuni dei pensieri lasciati dai fan sotto al video. Come mai l’azienda ha preso questa decisione? Non si sa. Intanto spopolano gli hashtag #Iostocondonato e #freedonato e qualcuno ‘minaccia’: “Non verrò più al vostro negozio, siete una delusione. Fate tornare Donato su TikTok”.