Se fino a qualche mese fa alcuni profili Facebook mostravano la dicitura “università della vita”, con il prossimo anno universitario alle porte alcuni studenti potrebbero scrivere di “studiare presso” Harry Styles. E no…non è uno sbaglio, anzi. È tutto vero. L’ex componente dei One Direction diventa ufficialmente materia di studio. L’Honors College della Texas State University inaugura dalla primavera 2023 il corso chiamato “Harry Styles e il culto della celebrità: la cultura dell’identità, di Internet e del pop europeo”. Il promotore è il professor Louie Dean Valenica, associato di storia digitale, il quale ha presentato il progetto alla NBC New York: “Ho sempre voluto tenere un corso di storia che fosse divertente e incentrato su un periodo che gli studenti hanno vissuto e con cui possono relazionarsi” dichiara Valenica. In effetti all’Honors College Styles non è il primo artista ad essere stato studiato. Prima di lui sono stati presi in esame Taylor Swift, Lady Gaga, Jay Z, Beyoncé e Kanye West.

Il corso: saranno soltanto 20 i partecipanti

Non è un reality ma la dinamica si avvicina molto. Saranno soltanto 20 le lezioni totali dedicate ad altrettanti 20 studenti universitari. Il corso avrà inizio con la valutazione dell’evoluzione artistica del cantante, dai One Direction ai giorni nostri. Il tema cruciale però sarà legato allo sviluppo della sua persona e alla libertà di poter trattare temi di genere e sessualità. Harry Styles da sempre ha a cuore tematiche umane e sociali, essendo un forte sostenitore LGBTQIA+ e icona gender fluid. Da qui quindi sarà possibile aprire più fronti di studio e discussione. Cercare di combattere alcuni tabù della nostra società. Ma anche imparare il linguaggio del mondo web, social e conoscere tutte le tendenze dell’evoluzione della musica pop.

Harry Styles può essere considerato a tutti gli effetti un punto fermo del mondo pop. Il suo ultimo album, dal titolo Harry’s House, continua a conquistare le vette delle classifiche di vendita e streaming in tutto il mondo. A questo dato così importante si aggiungono le numerose date del tour mondiale, da mesi tutto esaurito. L’artista arriverà in Italia il 25 e 26 luglio per due tappe del tour, più precisamente a Casalecchio di Reno (BO) e Torino. Ovviamente, inutile dirlo, gli appuntamenti sono sold out. E chissà che in questa occasione Harry Styles non incontri Chiara Ferragni per qualche consiglio su come poter diventare imprenditore digitale e “salire in cattedra” come ha fatto lei.