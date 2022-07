Manuel Bortuzzo finisce nell’occhio del ciclone a causa della propria partecipazione al concerto di Ultimo al Circo Massimo dello scorso 17 luglio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha avuto modo di assistere allo show da una posizione privilegiata rispetto alla folla. Lo stesso trattamento non è stato invece riservato ad altri ragazzi disabili, come fa notare la fondatrice della pagina Instagram Veneto Accessibility, attiva sul tema dell’accessibilità ai concerti. Chiara, così si chiama la giovane, ha scritto in un post di aver chiesto spiegazioni in merito a Bortuzzo, il quale però l’avrebbe bloccata sul social.

In genere nei concerti l’area riservata ai disabili si trova più lontana rispetto al palco, anche per rispettare le norme di sicurezza. Com’è possibile allora, si chiede Chiara, che Manuel Bortuzzo sia riuscito a godersi il live da così vicino?

“Bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti, perché allora tu sei lì tranquillo? […] P.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?”.

In un secondo momento Chiara ha puntualizzato che il suo sfogo non voleva essere un’accusa a Bortuzzo, ma un richiamarne l’attenzione in quanto persona “pubblica disabile che purtroppo ha dei privilegi che altri disabili non hanno”. Il live di Ultimo al Circo Massimo, dunque, continua a generare suo malgrado polemiche di vario tipo. Allo stesso concerto, infatti, pare che le sorelle Selassié abbiano dato spettacolo in quanto i loro nomi non risultavano nella lista degli accrediti.